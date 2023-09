DFB-Doku bei Amazon Flick flucht, Kimmich streitet und Füllkrug motiviert

Derartige Einblicke gibt es viele in der an diesem Freitag erscheinenden Dokumentation der „All or Nothing“-Reihe bei Prime Video. Beim Dreh und Schnitt hatte der DFB kein über enge vertragliche Grenzen hinaus geltendes Vetorecht, wie er der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden, so wie die Dokumentationen beim Sommermärchen 2006 oder zum Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. Doch es kam anders. Stattdessen kann man der deutschen Mannschaft in vier etwa 40 Minuten langen Episoden beim Scheitern zusehen. Schon im vorab veröffentlichten Trailer sieht man, wie Spieler aneinandergeraten oder flammende Ansprachen halten. Was es in der Dokumentation dann tatsächlich zu sehen gibt – und was nicht: