Jubiläumsspiel und USA-Reise Flicks Planung steht – Völler als Problemlöser gefragt

„Es gibt immer wieder Themen, bei denen DFB und Klubs nicht in einem Boot sitzen oder zumindest nicht in eine Richtung rudern“, sagte der neue Nationalmannschaftsdirektor. So werde es „bei Abstellungen oder Einsatzzeiten immer mal Reibereien geben“. Es sei aber sein Anspruch, „dass die Vereine mitspielen. Es wissen alle, dass sie nicht nur nehmen können, sondern auch was geben müssen. Das wird man schon noch merken in den nächsten Monaten.“