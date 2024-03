2:1-Heimsieg Das DFB-Team gegen die Niederlande in der Einzelkritik

Toni Kroos

Der Boss, obwohl in Frankfurt nicht mehr ganz so überragend wie beim Comeback-Spiel als „Le Chef“ in Lyon. Gedankenschnelle Ecke vor dem 1:1, suchte auch mal den Abschluss. War sich erneut nicht für (taktische) Fouls zu schade, einmal mit Gelb bestraft.

Note: 2,5