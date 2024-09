„Völlig losgelöst“ gegen Ungarn So fängt der Sommer fürs DFB-Team gerade erst an

Jamal Musiala ging mit drei Vorlagen nach Hause, doch die erste lieferte am Samstagabend in Düsseldorf das Wetter. Tausende Fans strömten zu Fuß am Rhein entlang zum Stadion, in den weißen Heimtrikots, aber geschätzt jeder zweite im pink- und lilafarbenen Auswärtstrikot, das so stellvertretend steht für die Entwicklung, die das DFB-Team in einem Jahr durchlaufen hat: vom Tiefpunkt in Wolfsburg am 9. September 2023, ein 1:4 gegen Japan, Hansi Flicks letztes Spiel, über eine Heim-Europameisterschaft mit tragischem Viertelfinal-Aus – bis zu einem begeisternden 5:0 gegen Ungarn zum Auftakt der Nations League.