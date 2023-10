DFB-Team Das machen die Mexiko-Verlierer von 2018 heute

Joshua Kimmich

Kimmich wurde vor der WM 2018 bei den Bayern als Rechtsverteidiger eingesetzt, die gleiche Rolle übernahm er in der Nationalmannschaft. In der Spielzeit 17/18 konnte er zwölf Vorlagen zum Erfolg der Münchener beitragen. Diesen Erfolg versprach man sich auch in der DFB-Elf, was bei der WM jedoch nicht gelang. Bei Kimmich hat sich in der Zwischenzeit zum führenden Mittelfeldmotor entwickelt. So bekleidet der nun 28-Jährige beim FC Bayern und auch innerhalb der DFB-Auswahl die Position des „Sechsers“ mit Offensivdrang.