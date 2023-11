Bedenkliche Pleite in Österreich Nagelsmann fordert mehr Leidenschaft und weniger „Opferrolle“

Nur, wenn “jeder für sich noch eine Schippe drauflegt„, sei die Mannschaft auf hohem Niveau konkurrenzfähig. “Wir müssen die fünf bis zehn Prozent an Leidenschaft, an Energie, an Dynamik in das Spiel bringen„, sagte Völler, “sonst wird es schwierig.„ In diesem Zusammenhang sprach er auch von “deutschen Tugenden„.