Nur 2:0 : DFB-Team bei Flick-Debüt gegen Liechenstein mit schwacher Vorstellung

St. Gallen Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen Sieg gefeiert, das Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer verlief aber holpriger als gedacht. Der Auftritt seiner Spieler war extrem bieder.

Hansi Flick lehnte mürrisch an der Werbebande und wartete auf den Abpfiff. Für ein Lächeln reichte es auch danach nicht. Der Aufbruch in ein neues Zeitalter war zäh, sehr zäh: Flick hat bei seinem Bundestrainer-Debüt noch keine Euphorie ausgelöst und sogar einige Pfiffe kassiert.

Timo Werner (41.) und Leroy Sane (77.) bescherten dem elften Bundestrainer immerhin einen ersten Sieg, es war in der Gruppe J der dritte im vierten Spiel auf dem Weg zur Endrunde in Katar 2022. Auch in den weiteren Duellen mit Armenien in Stuttgart (Sonntag) und Island in Reykjavik (Mittwoch) werden von Flick Pflichtsiege erwartet.