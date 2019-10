„Löw hat immer an mich geglaubt“ : Nationalverteidiger Rüdiger brennt auf sein Comeback

Frankfurt/Main Der verletzte Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger brennt auf seine Rückkehr auf den Platz. Von Joachim Löw habe er während seiner Verletzungspause viel Rückhalt erfahren, den er zurückzahlen möchte.

Mit Bundestrainer Joachim Löw stehe Rüdiger in regelmäßigem Austausch, ohnehin hält der 30-malige Nationalspieler große Stücke auf Löw. "Ich bin sehr froh, dass ich von Jogi sehr gut angesehen werde. Er hat immer an mich geglaubt, nie an mir gezweifelt. Das will ich zurückgeben", sagte er.