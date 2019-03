Medienbericht: DFB-Spieler kassieren rund 300.000 Euro für EM-Titel

Wolfsburg Einem Medienbericht zufolge dürfen sich die deutschen Nationalspieler über eine saftige Prämie freuen, sollte die Mannschaft das Turnier gewinnen. Bestätigt ist die Summe aber nicht.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte die Summe auf Anfrage nicht kommentieren. Bei einem WM-Titel 2018 in Russland hätten Neuer und Co. noch 350.000 Euro an Prämien erspielen können. Durch das blamable Vorrunden-Aus hatten die Nationalspieler letztlich überhaupt keine leistungsbezogenen Zahlungen erhalten. Für den WM-Triumph 2014 in Russland hatte der DFB 300.000 Euro ausgezahlt. Genauso viel hätte es bei einem EM-Sieg 2016 in Frankreich gegeben.