Trotz 9:0-Sieg gegen Liechtenstein : Nur zwei DFB-Stars bekommen Note 1

Wolfsburg Es war ein sehr guter Fußball-Abend, dieser 9:0-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein. Trotzdem haben wir nur zwei DFB-Stars mit der Note 1 bewertet. Doppeltorschütze Thomas Müller gehört nicht dazu.

Jonas Hofmann: Agierte wie zuletzt in der Nationalmannschaft rechts in der Viererkette. Erfüllte seine Aufgabe, mehr aber auch nicht. Wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. - Note: 3

Antonio Rüdiger: Stand sicher in der Defensive, gewann die große Mehrheit seiner Zweikämpfe. Unnötige Aktion, die zur Gelben Karte führte, als er in einem Luftzweikampf den Ellbogen einsetzte. Dadurch am Sonntag in Armenien gesperrt. - Note: 3