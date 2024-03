Kroos-Comeback im DFB-Team Die Rückkehr des Metronoms

Fünf Sekunden. Mehr benötigte Toni Kroos am Samstagabend in Lyon nicht, um zu beweisen, was er der deutschen Nationalmannschaft mit 34 Jahren noch immer geben kann. Gleich der erste Ball nach deutschem Anstoß ging an Kroos. Ein kurzer Blick, ein hoher Pass – und schon war der eingelaufene Florian Wirtz zwischen den Ketten der französischen Gastgeber freigespielt. Der Leverkusener Youngster verarbeitete das Kroos-Anspiel und schloss diese einstudierte Variante sehenswert zum 1:0 ab.