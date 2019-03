Müller, Boateng und Hummels: Nummern von ausgemusterten Ex-Weltmeistern schon wieder vergeben

Wolfsburg Der Neuanfang im DFB-Team findet mit dem Auftakt des Länderspieljahres auch auf den Trikots Ausdruck. Nach der Ausbootung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels wurden nun die Rückennummern des Bayern-Trios neu vergeben.

Abwehrspieler Jonathan Tah dürfte bei einem Einsatz in den ersten Länderspielen des Jahres an diesem Mittwoch in Wolfsburg (20.45 Uhr) gegen Serbien sowie am Sonntag zum Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande mit der 5 von Hummels auflaufen.