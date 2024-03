Nagelsmann nominiert sechs DFB-Neulinge Radikales Risiko

Ironischerweise befindet sich der 36-Jährige damit in einer ähnlichen Situation, wie sein Nachfolger beim FC Bayern. Auch Thomas Tuchel ließ verlauten, just als sein Abgang aus München zum Saisonende feststand, dass er „etwas rücksichtsloser“ agieren werde: „Es gibt Klarheit, und Klarheit gibt Freiheit. Es gibt eine Freiheit in den Entscheidungen, wie man agiert. Man muss das nicht mehr abwägen, was das für eine Langzeitwirkung hat. Man kann das wie ein Pokalspiel coachen“, so der scheidende Coach des Rekordmeisters.