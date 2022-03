Ohne BVB-Profis : Flick nominiert Rückkehrer-Trio und einen Neuling für DFB-Kader

Frankfurt Bundestrainer Hansi Flick startet mit drei Rückkehrern und einem Überraschungskandidaten in das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft. Spieler des BVB sind nicht dabei. Wer stattdessen zum 26-köpfigen Kader gehört.

Nicht im Aufgebot für die ersten Testländerspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam sind die zuletzt verletzten oder erkrankten Marco Reus, Leon Goretzka und Robin Gosens. Auch Mats Hummels wurde wie Torhüter Bernd Leno nicht berücksichtigt. Abwehrchef Niklas Süle fehlt wegen seines Muskelfaserrisses. Top-Talent Florian Wirtz erlitt am Sonntag einen Kreuzbandriss und droht die WM im Spätherbst zu verpassen.