DFB bestätigt „gute Gespräche“ EM-Projekt mit Nagelsmann ganz nah

Also ganz wie Völler, dem nach dem schmachvollen 1:4 gegen Japan unter Flick eine spektakuläre Umkehr von Tristesse in Begeisterung gelang. Doch Nagelsmanns Reise, die am 14. Oktober (21.00 Uhr) in East Hartford beim WM-Gastgeber 2026 beginnen würde, hätte einige Tücken mehr. Nach dem dreimaligen Scheitern bei großen Turnieren scheint eine ganze Spielergeneration um Joshua Kimmich massiv angezählt. Die Spiele nach dem WM-Flop von Katar machten dabei kaum Hoffnung auf Besserung.