Schonungslose Analyse des Bundestrainers Nagelsmann kündigt harte Kader-Entscheidungen an

Kroos sei ein Profi, „der auch in einer engen EM-Partie die Ruhe behalten wird, den man unter Druck immer anspielen kann“, fügte Nagelsmann an. Er habe in den vergangenen Wochen „gute und intensive Gespräche“ mit dem 34-Jährigen geführt, der schon zu den Länderspielen in Lyon gegen Frankreich am 23. März und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande zurückkehren wird.