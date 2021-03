Klinsmann adelt Löw : „Unglaublich viel für den deutschen Fußball getan“

Jürgen Klinsmann (l) nach dem Spiel um Platz 3 bei der EM 2006 in Deutschland. Foto: dpa/Arne Dedert

Köln Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat sich zum Abschied seines ehemaligen Co-Trainers Joachim Löw geäußert und seinen Stellenwert für die Nationalmannschaft betont.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat seinen scheidenden Nachfolger Joachim Löw geadelt. "Ich habe größten Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw", sagte Klinsmann auf SID-Anfrage. Löw habe "in all den Jahren unglaublich viel für den deutschen Fußball getan, viel an Reputation gewonnen und sich Respekt erarbeitet".