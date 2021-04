Es geht nur noch um Details : Der Weg für Hansi Flick zum Bundestrainer-Job ist frei

Berlin Nachdem Bayern München in Julian Nagelsmann den Nachfolger präsentiert hat, ist der Weg für Hansi Flick auf den Bundestrainer-Posten frei. Nur noch finanzielle Fragen sind zu klären.

Hansi Flick lebt gerne im Hier und Jetzt, auch deswegen war die Dauer-Diskussion der vergangenen Wochen so belastend für ihn. "Ich halte mich nicht gerne in der Vergangenheit auf oder denke in die Zukunft", sagte der 56-Jährige, "das lenkt nur ab." Einmal aber muss sich Flick noch mit seiner persönlichen Zukunft beschäftigen und offiziell "ja" zum Bundestrainer-Job sagen. Der Weg ist jedenfalls frei.