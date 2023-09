Rettig wird Bierhoffs Nachfolger Der DFB trifft die cleverste Entscheidung seit Jahren

Wenn der DFB mit dieser Entscheidung eines signalisierte, dann einen klaren Cut. Rettig ist der konsequente Gegenentwurf zu allem, was die Nationalmannschaft in ihren besten Momenten in diesem Jahrtausend ausmachte, sie zuletzt aber immer weiter zunächst von der Basis und schließlich den Fans entfernte. Dass der DFB einen der lautesten Zwischenrufer nun einfach auf die Bühne bittet, ist brillant. Vor der EM im kommenden Sommer sitzen so plötzlich alle - auch die, die gestern noch lustvoll lästerten, in einem Boot. Viele Kritiker werden in den kommenden Monaten bis zum Juni mit dem Verweis auf den volksnahen Rettig schlichtweg ausgebremst.