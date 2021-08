Streich bestätigt : Freiburgs Kronenberg wird unter Flick Bundestorwarttrainer

Freiburg Eine weitere Personalie im Trainerteam des neuen Bundestrainers Hansi Flick ist geklärt: Der Freiburger Torwarttrainer Andreas Kronenberg folgt auf Andreas Köpke. Bis 2022 wird er aber parallel weiter beim SC Freiburg arbeiten.

Andreas Kronenberg vom SC Freiburg wird neuer Torwarttrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zunächst werde der 46-jährige Schweizer in der kommenden Bundesliga-Saison neben seinem Job in Freiburg parallel für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) arbeiten, sagte SC-Trainer Christian Streich am Freitag. „Er wird hauptsächlich noch bei uns arbeiten. Wenn Länderspiele sind, ist er dann dort“, sagte Streich. „Ich freue mich für ihn und den DFB, für uns nicht. Wir verlieren einen ganz engen Mitarbeiter, der große Qualität hat, menschlich und fachlich.“ Zuvor hatte die „Sport Bild“ über den Wechsel berichtet.