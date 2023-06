Champions-League-Triumph mit City Flick braucht den Guardiola-Gündogan auch im DFB-Team

Bei der Gratulationsorgie im Anschluss an das Champions-League-Finale, das Manchester City gegen Inter Mailand mit 1:0 gewonnen hat, war Ilkay Gündogan das, was er im „City“-Spiel ist: das Epizentrum. Gefühlt jeder, der im Gewimmel auf dem Rasen des Atatürk-Stadions in Istanbul unterwegs war, fiel dem Kapitän der „Sky Blues“ in die Arme. Auch Pep Guardiola, sein Trainer. Der wollte Gündogan gar nicht mehr loslassen an diesem für beide so bedeutenden Abend.