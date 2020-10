DFB-Elf trifft sich in Köln : Bundestrainer Löw startet Vorbereitung für Länderspiel-Dreierpack

Bundestrainer Joachim Löw versammelt seine Mannschaft am Montag in Köln. Foto: dpa/Christian Charisius

Köln Joachim Löw versammelt am Montag seinen Kader für den anstehenden Länderspiel-Dreierpack der Fußball-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer erwartet in Köln vorerst 20 Spieler seines Kaders.

Mit den acht viel beanspruchten Profis plant Löw noch nicht im Test am Mittwoch gegen die Türkei, sondern erst für die Partien in der Nations League am Samstag in der Ukraine und drei Tage später wieder in Köln gegen die Schweiz. In der Nations League ist die Nationalmannschaft weiterhin ohne Sieg.