„Nicht an Stuhl kleben“ : So erklärt Löw seinen Rücktritt als Bundestrainer

Frankfurt Zwei Tage nach seiner Rücktritts-Ankündigung hat sich Bundestrainer Joachim Löw erstmals öffentlich zu seiner Entscheidung geäußert. Der DFB teilte in diesem Zuge mit, wie die Suche nach einem Nachfolger ablaufen soll.

Joachim Löw will mit seinem Rücktritt in diesem Sommer rechtzeitig den Weg frei machen für einen neuen Bundestrainer beim EM-Heimturnier 2024. Das 0:6-Debakel gegen Spanien im November sei hingegen kein Grund für seine Abschiedsankündigung gewesen. „Im letzten Jahr, schon unabhängig von dem Spanien-Spiel, in der Zeit der Pandemie hatte man Zeit zum Nachdenken“, sagte Löw bei einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass „für mich persönlich, jetzt nach dem Sommer und der EM der richtige Zeitpunkt ist, den Stab weiterzugeben“, sagte der 61-Jährige.