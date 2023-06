„Kritik an mir okay“ Flick verteidigt seine Spieler

„Mehr fighten, mehr Körperlichkeit“, forderte er von seiner Elf, in der er nach dem unbefriedigenden 3:3 gegen die Ukraine „einige Änderungen“ vornehmen will. Marc-Andre ter Stegen rückt ins Tor, Emre Can laut Flick als zusätzlicher Stabilisator ins Mittelfeld („er tut der Mannschaft gut“) und auch Jamal Musiala in die Startelf. Auch Rückkehrer Robin Gosens sei als Flankenschutz für die wacklige Dreierkette „eine Option“.