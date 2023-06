Slapstickartige Gegentore Dreierketten-Experiment der DFB-Elf gescheitert

Auch Flick schmerzten die teils slapstickartigen Gegentreffer. Sein Experiment mit der Dreierkette ist im Bremer Weserstadion krachend gescheitert. Der Bundestrainer will dennoch auch in den Spielen in Polen am Freitag (20.45 Uhr/ARD) und gegen Kolumbien (20. Juni) an ihr festhalten. „Wir haben einen Plan, was das Ganze betrifft, das werden wir weiterhin durchziehen“, versicherte Flick fast schon trotzig. Es seien schließlich Automatismen, die Spiele und Training bräuchten. Daran werde man arbeiten.