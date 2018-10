DFB-Elf: Bundestrainer Joachim Löw ignoriert Kritiker Michael Ballack

Amsterdam Michael Ballack hätte nach dem WM-Desaster einen Neustart der Nationalmannschaft ohne Trainer Joachim Löw befürwortet. Den Bundestrainer interessiert diese Kritik aber herzlich wenig.

Joachim Löw mag sich mit der scharfen Kritik seines ehemaligen Kapitäns Michael Ballack nicht befassen. „Das interessiert mich schlichtweg nicht“, sagte der Fußball-Bundestrainer am Freitag in der Pressekonferenz zum Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande.