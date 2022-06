DFB-Direktor fordert Entscheidung : Bierhoff kündigt zeitnahe Diskussion über Reizbegriff „Die Mannschaft“ an

Bierhoff kündigt zeitnahe Diskussion über Reizbegriff „Die Mannschaft“ an

Berlin Dass das deutsche Fußball-Nationalteam seit einigen Jahren „Die Mannschaft“ heißt, sorgt immer wieder für Kritik. Der DFB-Direktor fordert nun eine sachliche Entscheidung des Präsidiums zu dem Reizthema.

In der Debatte um den umstrittenen Begriff „Die Mannschaft“ für die deutsche Fußball-Auswahl hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff eine Entscheidung gefordert, „die danach intern nicht mehr zur Diskussion gestellt wird“. Das sagte der 54-Jährige im Interview der „Welt am Sonntag“. Man wisse, dass die Bezeichnung polarisiere, meinte der Europameister von 1996. Aber „Die Mannschaft“ sei kein von ihm geprägter Begriff, man werde so auf der ganzen Welt genannt. Es sei ein Wert des DFB, der seiner wichtigsten Mannschaft. „Das Präsidium wird zeitnah über diesen Begriff diskutieren. Die Diskussion sollte aber nicht emotional, sondern sachlich geführt werden“, sagte Bierhoff. „Gibt es gute Argumente gegen diese Bezeichnung. Oder nur das berühmte Bauchgefühl?“