Neuer DFB-Sportdirektor Ein Rudi Völler reicht nicht zur Erneuerung

Ein Zurück in alte Zeiten wird daher nicht reichen, um den seit Jahren ins Wanken geratenen Deutschen Fußball-Bund zu erneuern, der sich in Marketingsprüchen, internen Konflikten, Enttäuschenden Leistungen auf dem Feld und Abschottung verloren hat. Der irgendwie immer in seiner eigenen Welt zu leben scheint. Und dem jetzt als beste Lösung für den Wandel Rudi Völler einfällt, der ganz nebenbei in dem Gremium saß, das ihn ausgesucht hat.