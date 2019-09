Bundestrainer optimistisch : Löw spürt „große Aufbruchsstimmung in der Mannschaft“

Hamburg Bei der EM 2020 soll die deutsche Nationalmannschaft wieder um den Titel mitspielen. Bundestrainer Joachim Löw sieht für seine verjüngte Auswahl aber noch "einige Hürden" auf dem Weg zurück an die Spitze.

"Der EM-Titel ist für uns alle ein großer Traum", bestätigte Kapitän Manuel Neuer nach dem temporeichen Training mit einem Mini-Turnier ("Sechs gegen Sechs") das hohe Ziel. Auf dem Weg dorthin kommt dem schwierigen EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Hamburg gegen den Erzrivalen Niederlande (20.45 Uhr/RTL) eine ganz besondere Bedeutung zu. "Das ist der nächste harte Prüfstein", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und sprach abermals von einem "Prozess" des Zusammenwachsens der neu formierten Mannschaft.

Die Zeit drängt dabei, Löw muss aus seiner jungen, auf Weltranglisten-Platz 15 abgestürzten Elf binnen neun Monaten ein Top-Team formen. "Ich würde nicht sagen, dass wir wie zwischen 2010 und 2018 garantiert zu den Top 4 gehören", sagte Bierhoff am Dienstag, "wir wissen, dass andere Mannschaften aufgeholt haben." Zur erweiterten Weltspitze dürften sich Neuer und Co. aber schon zählen.

Motivation, Ehrgeiz, Lernwille - all das bringe die neue Generation um Anführer Joshua Kimmich im Übermaß mit, sagte Löw. Was ihr fehle, sei Erfahrung und Stabilität in Extremsituationen. Doch auch bei den späteren Rio-Weltmeistern, die sich 2010 bei der WM in Südafrika auf die Reise machten, habe es "ein paar Jahre" bis zur Titelreife gedauert - Rückschläge wie bei der EM 2012 inklusive. "Wir haben Potenzial", sagte Löw, "aber das müssen wir bestätigen." Zum Beispiel im Volksparkstadion gegen die Niederlande oder drei Tage später in Nordirland beim Tabellenführer der Quali-Gruppe C.