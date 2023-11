Wacklige Defensive Warum die Abwehr das große Problem des DFB-Teams bleibt

In der Innenverteidigung sieht es zumindest geringfügig besser aus. Auch hier ist zwar die Weltklasse ein schönes Stück entfernt, aber die Kandidaten für die zwei Plätze in der von Nagelsmann erkennbar favorisierten Viererkette haben ihr Können in Spitzenmannschaften nachgewiesen – selbst wenn das im Augenblick für Mats Hummels bei Borussia Dortmund nur mit Einschränkungen gilt. Vor den Rückschlägen für den BVB in der Bundesliga und bei seinem Länderspiel in den USA wurde Hummels seinem Ruf als begabter Organisator und kluger Verteidiger gerecht. Antonio Rüdiger von Real Madrid leistete sich einige Flapsigkeiten. Er ist jedoch vor allem körperlich eine Maßeinheit, an der sich Mitspieler orientieren können. Tah schließlich kommt aus einer überragend funktionierenden Vereinsmannschaft in Leverkusen und auf dem fußballerischen Höhepunkt seiner Karriere. Die Auftritte bei der USA-Reise unterstrichen das.