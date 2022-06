Neuer bleibt im Tor : Bundestrainer Flick will gegen Ungarn weniger rotieren

Bundestrainer Flick will gegen Ungarn weniger rotieren

Soll gegen Ungarn in der Startelf stehen: Manuel Neuer. Foto: dpa/Daniel Karmann

Herzogenaurach Manuel Neuer soll gegen Ungarn im Tor stehen – und auch ansonsten soll die deutsche Mannschaft in der Nations League nicht so viele Änderungen aufweisen wie noch gegen England.

Hansi Flick vertraut im dritten Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest gegen Ungarn seiner aktuell vermeintlich stärksten Elf. „Es tut gut, wenn man ein bisschen eingespielt ist“, sagte der Bundestrainer und stellte klar: „Manuel Neuer wird spielen, wir werden da keine Änderung machen im Tor.“

Nations-League-Spiel in Budapest

Nations-League-Spiel in Budapest : Hier können Sie Deutschland gegen Ungarn live im Free-TV sehen

In der Offensive ist der Einsatz von Serge Gnabry (Wade) fraglich, über rechts könnte daher Kai Havertz kommen. Links hat sich Jamal Musiala in die Mannschaft gespielt, in der Zentrale ist Thomas Müller nicht wegzudenken. Zudem ließ Flick durchblicken, dass auf der Neun wie gegen Italien (1:1) Timo Werner agieren wird.