Unentschieden gegen Serbien: Holpriger Neustart für Löw

Wolfsburg Die deutsche Nationalmannschaft hat sich von Serbien 1:1 unentschieden getrennt. Lediglich phasenweise zeigte die bemerkenswert junge Truppe von Bundestrainer Joachim Löw guten Fußball.

Leipzig ist offenbar in der Mitte der deutschen Nationalmannschaft angekommen. Zum ersten Länderspiel des Jahres stellte Bundestrainer Joachim Löw gleich drei Spieler aus dem sächsischen Fußballprojekt in seine Startelf. Neben Mittelstürmer Timo Werner, den die meisten in Wolfsburg gegen Serbien erwartet hatten, durfte sich auch das Außenverteidiger-Paar Lukas Klostermann/Marcel Halstenberg versuchen. Es war Teil einer bemerkenswerten jungen Startformation. 24,18 Jahre im Schnitt war die Elf, die in der VW-Arena beginnen durfte, und Torwart Manuel Neuer schraubte die Zahl durch seine 32 Lenze noch kräftig nach oben.