„Sportschau.de“: „Tor-Gala - Deutschland zeigt starke Reaktion gegen Italien - Mit dem 5:2 (2:0)-Erfolg in Mönchengladbach - dem höchsten Sieg über Italien in der deutschen Länderspiel-Historie - hat das DFB-Team in der Nations League A nun wieder beste Aussichten auf den Sieg in der Gruppe 3. Ausschlaggebend war, dass die Mannschaft von Hansi Flick eine beeindruckende Reaktion zeigte.“