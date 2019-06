EM-Qualifikation : Rund acht Millionen sehen DFB-Torfestival gegen Estland

Köln Mit einem Torfestival hat sich die deutsche Nationalelf in die Sommerpause verabschiedet. Den 8:0-Erfolg gegen Estland verfolgten im Schnitt rund acht Millionen Zuschauer bei RTL.

Im Schnitt rund acht Millionen Zuschauer haben am Dienstagabend bei RTL das Torfestival der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim 8:0 in Mainz gegen Estland verfolgt. In der ersten Halbzeit schauten 7,37 Millionen (Marktanteil: 24,4 Prozent) zu, in den zweiten 45 Minuten erhöhte sich die Reichweite auf 8,38 Millionen (MA: 32,3).