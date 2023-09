Der nächste Offenbarungseid Japan demütigt Deutschland mit 4:1 – nächste Blamage für Flick-Team

Hansi Flick stapfte völlig bedient unter wütenden Pfiffen in die Katakomben der Volkswagen-Arena, auf der Tribüne blickten sich Rudi Völler, Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke fassungslos an. Nach der Bankrotterklärung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim 1:4 (1:2) gegen den WM-Schreck Japan scheinen die Tage des Bundestrainers gezählt. Statt des erhofften Aufbruchs in Richtung Heim-EM gab es einen erneuten Zusammenbruch, die Treuebekundungen der Bosse sind nun nichts mehr wert.