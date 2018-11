3:0-Sieg gegen Russland: Junge Spieler bringen Tempo in die Partie

Leipzig Die jungen Nationalspieler haben mit hohem Tempo und guten Kombinationen gegen Russland überzeugt. Die ersten 45 Minuten sollten dem Team Selbstbewusstsein geben. Die Abwehrarbeit weist jedoch noch einige Lücken auf.

So bezog die deutsche Delegation ihre Zufriedenheit aus der Tatsache, dass die Mannschaft offenbar auf dem richtigen Weg ist. Solange nämlich die Konzentration hoch war, das Tempo stimmte und die Lust am Tempolauf gab es sehenswerte Ansätze von Spielkultur. Darüber hinaus bietet das taktische System mit einer Dreier-Abwehrkette, vor der zwei Mittelfeldaußen und zwei zentrale Mittelfeldspieler agieren (Kimmich eher defensiv, Havertz offensiv), die bei der WM in Russland so schmerzlich vermisste Kompaktheit. Es erlaubt schnelles Spiel in die Spitze und hat von der Anzahl der Spieler "hinter dem Ball", wie es so schön heißt, die notwendige Absicherung bei Ballverlusten vorn. Zumindest theoretisch. Dass es in der Praxis dann doch Lücken gab gegen die Russen, liegt am Spannungsabfall nach starkem Start ebenso wie daran, dass die Abläufe noch lange nicht eingespielt sind.