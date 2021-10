DFB-Spiel gegen Rumänien ausverkauft : Flick will die Fans weiter „begeistern“

Drei Punkte - und mehr: Hansi Flick plant in der WM-Qualifikation gegen Rumänien seinen vierten Sieg fest ein und hofft spielerisch auf weitere Fortschritte. Die Begegnung im Volksparkstadion ist mit 25.000 Zuschauern ausverkauft.

Hansi Flick ist im Tunnel. Für einen Ausflug mit den eigens bereitgestellten Fahrrädern durchs sonnige Hamburg hat der Bundestrainer "leider noch keine Zeit gefunden", wie er mit einigem Bedauern verriet. Kein Wunder: Er richtet alles auf den nächsten Sieg in der WM-Qualifikation gegen Rumänien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) aus.

"Wir wollen eine tolle Leistung bringen und ein erfolgreiches Spiel sehen, das die Fans wieder begeistert", sagte Flick, "jeder Einzelne in der Mannschaft möchte das so rüberbringen." Diesen Willen hat der Erbe von Joachim Löw geweckt - und er ist nach Angaben des neuen Chefs so "intensiv", dass er schon mal eine Einheit früher beendet als geplant, um "Körner zu sparen".

"Wir haben eine super Qualität", sagte Flick, auch Youngster wie Florian Wirtz , Jamal Musiala oder Karim Adeyemi bereicherten seine Auswahl. Das Ziel "Rückkehr an die Weltspitze" hält der 56-Jährige daher schon zur WM 2022 in Katar für realistisch.

Mit Siegen am Freitag gegen eine rumänische Mannschaft, die laut Flick "Fußball spielen will", und am Montag beim DFB-Schreck Nordmazedonien könnte das Wüsten-Ticket gebucht werden. Doch Bierhoff mahnte: "Wir hatten in der Vergangenheit häufiger gute Ausgangspositionen." Es gehe jetzt "um Kontinuität".