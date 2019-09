Nach Abwehrchaos gegen die Niederlande : Bundestrainer Löw baut Defensive um

Belfast Das Abwehrchaos gegen die Niederlande hat Spuren hinterlassen. Bundestrainer Joachim Löw baut die Defensive für das EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland um. Im Mittelfeld könnte Kai Havertz Ilkay Gündogan ersetzen.

Damit dürfte Pechvogel Jonathan Tah , dem an einem rabenschwarzen Abend in seiner Geburtsstadt Hamburg vor den Augen seiner Familie das erste Eigentor seiner Profikarriere unterlaufen war, seinen Platz verlieren. "Im ersten Moment nervt das", sagte der Leverkusener über den Fauxpas, er werde schwer in den Schlaf finden. Kapitän Manuel Neuer, der wie Süle Tacheles redete ("Vier Tore sind einfach viel zu viel!"), tröstete den Ersatz von Antonio Rüdiger (Knie-OP). "Das ist bitter und für ihn am schlimmsten, aber da kann man ihm keinen Vorwurf machen." Dennoch hat Matthias Ginter bessere Karten auf den Platz neben dem gesetzten Süle.

Dass es den Youngstern ohne die im März ausgebooteten Rio-Weltmeister Mats Hummels und Jerome Boateng neben der Erfahrung auch an Klasse fehlen könnte, wies Löw am Sonntag erneut zurück. Er sehe "keine Qualitätsmängel", betonte der Bundestrainer: "Wir wollen eine gewisse Fehlerkultur. Trotzdem habe ich das Vertrauen in die Spieler und bin überzeugt, dass wir die nächsten Monate und Jahre viel Freude an ihnen haben werden." Eine Rückkehr von Hummels, der sich Hoffnungen macht, werde es nicht geben.

Löw muss in seiner Defensive aber auch die Laune verbessern. "Die Stimmung könnte bei einem Torhüter nach so einem Spiel besser sein", sagte Neuer, an dem es noch am wenigsten gelegen hatte. Vier Gegentreffer in einem Heimspiel, dazu alle (!) in einer Halbzeit - er konnte sich nicht erinnern, so etwas im DFB-Dress schon einmal erlebt zu haben. Hat er aber: Beim legendären 4:4 am 16. Oktober 2012 in Berlin gegen Schweden, als die deutsche Elf ein 4:0 verspielte.