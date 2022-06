Zusammen mit Engländern : DFB-Team kniet und setzt Zeichen gegen Rassismus

Die deutschen und englischen Nationalspieler knieten gemeinsam vor dem Anpfiff. Foto: dpa/Christian Charisius

München Es war ein Zeichen gegen Rassismus: Wie angekündigt knieten die deutschen Nationalspieler vor dem Anpfiff der Nations-League-Partie gegen England gemeinsam mit den Briten.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben gemeinsam mit den Engländern vor dem Anpfiff des Nations-League-Spiels in München ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Die Akteure beider Mannschaften gingen unmittelbar vor dem Anpfiff auf ein Knie. Auch Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande schloss sich an. Die Fans im Stadion spendeten dafür viel Applaus. Während der Partie strahlte die Allianz Arena als Zeichen für Toleranz und gegen Homophobie in Regenbogenfarben.

Die Briten nutzen die im Sport weit verbreitete Geste inzwischen seit einigen Monaten vor jedem Spiel. Ilkay Gündogan hatte am Montag angekündigt, dass sich die DFB-Auswahl anschließen werde. „Weil wir natürlich die Aktion der Engländer unterstützen wollen, weil es eine sehr gute Sache ist“, hatte der 31 Jahre alte Gündogan, der für den englischen Meister Manchester City spielt, gesagt. Den gemeinsamen Kniefall hatte es auch schon vor einem Jahr bei der Europameisterschaft vor dem deutschen Achtelfinal-Aus im Londoner Wembley-Stadion gegeben. „Wir haben es damals schon gemacht und schließen uns dementsprechend jetzt wieder an“, sagte Gündogan. Der Kniefall sei im Team kurz besprochen worden: „Keiner war dagegen.“

Am vergangenen Samstag war das englische Team beim Spiel in Budapest gegen Ungarn auch wieder kurz vor dem Anpfiff als Zeichen gegen Rassismus auf die Knie gegangen. Daraufhin waren Buhrufe aus dem Publikum zu hören.

„Wir werden als Team ganz sicher nicht damit aufhören“, sagte Verteidiger Conor Coady von den Wolverhampton Wanderers nach dem 0:1 in der Nations League am Samstag in Ungarn. In Budapest waren deutlich Buh-Rufe zu hören, nachdem die Engländer kurz vor Anpfiff wie üblich auf die Knie gegangen waren. „Ich bin ehrlich, das ist wirklich sehr enttäuschend“, sagte Coady über die Reaktionen in der Puskás Aréna.

Wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Fans bei den EM-Spielen gegen Portugal, Frankreich und Deutschland war Ungarns Verband zu zwei Uefa-Heimpflichtspielen ohne Zuschauer verurteilt worden. Dieses Strafmaß wurde später auf eine Partie reduziert.

Das Thema Rassismus beschäftigt den Fußball weiterhin stark. Erst kürzlich hatte Borussia Dortmunds Jungstar Jude Bellingham anhaltenden Rassismus beklagt. „Nach den meisten Spielen bekomme ich auf Instagram rassistische Nachrichten. Rassismus fühlt sich an wie eines dieser Dinge, die nie verschwinden werden“, sagte der 18 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler in einem CNN-Interview. „Das ist leider die Welt, in der wir leben. Und deswegen müssen wir mehr dagegen vorgehen. Vor allem die Menschen, die an der Macht sind.“

(dör/dpa)