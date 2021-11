Noten und Einzelkritik : Gündogan lässt sich von Pfiffen nicht beeindrucken, Bayern-Star enttäuscht

Das DFB-Team nach dem 4:1-Sieg in Armenien. Foto: dpa/Christian Charisius

Eriwan Die Nationalmannschaft hat auch das letzte WM-Qualifikationsspiel in Armenien gewonnen und das Länderspieljahr mit einem Sieg beendet. Die Einzelkritik und die Noten zum Spiel.

Der siebte Streich war kein Problem: Startrekordler Hansi Flick und seine Nationalspieler haben sich mit einem nie gefährdeten Pflichtsieg in die Winterpause vor dem großen WM-Jahr verabschiedet. Das DFB-Team nach dem 4:1-Erfolg in Armenien in der Einzelkritik.