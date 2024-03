Sofortiger EM-Start „wäre schön“ Die Nationalmannschaft macht wieder Spaß

Das liegt am herausragenden Spielverständnis von Kroos, der ohne die ganz lauten Töne durch sein Spiel ein echter Anführer ist und der in den vergangenen Jahren in Madrid seinen strategischen Fähigkeiten auch noch einen ordentlichen Schuss konsequenter Abwehrstärke hinzugefügt hat. Es liegt am Einfallsreichtum der offensiven Mittelfeldreihe, in der Nagelsmann seine selbst ernannten Zauberer Jamal Musiala und Florian Wirtz ihr ganzes Repertoire ausspielen lässt, ihnen aber gleichzeitig die offensive Ordnungskraft Ilkay Gündogan zur Seite stellt.