Löw-Nachfolge : Matthäus legt nach – „Verpflichtung von mir gegenüber dem Fußball“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat in der Frage, ob er sich die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer vorstellen könne, nochmal nachgelegt und erneut seine Bereitschaft signalisiert. Es sei „eine Verpflichtung gegenüber dem Fußball".

Am Samstagabend legte er beim Pay-TV-Sender Sky noch einmal nach. Wenn die Leute im DFB denken, er sei der Richtige, und die Fans ihn wollen, müsse man darüber nachdenken und sprechen, sagte Matthäus. „Das ist eine Verpflichtung von mir gegenüber dem Fußball“, betonte der Weltmeister von 1990 und Experte des TV-Senders.

„Nicht an Stuhl kleben“

„Nicht an Stuhl kleben“ : Löw macht Platz zur „Erneuerung“

In einer früheren Version des Textes hieß es zu Lothar Matthäus „sagte der 61-Jährige“. Das ist falsch. Matthäus wurde am 21. März 1961 geboren, ist also erst 59 Jahre alt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.