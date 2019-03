Fußball-Nachwuchs: Deutsche U19 verpasst zu zweiten Mal in Folge die EM

Pirmasens Das Jahr 2019 beginnt für den deutschen Fußball-Nachwuchs unbefriedigend. Die U19 hat die EM-Endrunde wiederholt verpasst. Die U17 darf noch hoffen.

Der deutsche Fußball-Nachwuchs muss zum Start in das Länderspieljahr gleich zwei Enttäuschungen verkraften. Die U19 muss zum zweiten Mal nacheinander bei einer EM zuschauen, die U17 verpasste den Gruppensieg in der Qualifikation. Als Zweiter darf sie aber wenigstens noch auf die EM-Teilnahme hoffen.

Die U19-Auswahl von Trainer Guido Streichsbier gewann am Dienstag in Dugopolje in Kroatien zwar mit 3:0 (1:0) gegen Ungarn, doch es reichte in der Tabelle nur zu Platz zwei hinter Norwegen. Die Skandinavier siegten gegen Kroatien mit 3:2. Schon vor einem Jahr hatte die DFB-Nachwuchsmannschaft gegen die Norweger das EM-Ticket verpasst, die nun bei der EM-Endrunde vom 14. bis 27. Juli in Armenien starten dürfen.