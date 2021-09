Nach Spiel gegen Island : Nationalmannschaft muss auf Rückreise in Edinburgh zwischenlanden

Edinburgh Schreck fürs DFB-Team: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer Rückreise aus Island eine Zwischenlandung im schottischen Edinburgh einlegen müssen. Dies gab der DFB via Twitter bekannt. „Uns geht's gut. Sicherheitscheck an der Maschine läuft“, teilte der Verband mit.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Rückflug nach dem 4:0-Sieg in Island unterbrechen müssen. „Safety first. Sichere Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme in Edinburgh“, hieß es auf dem Twitter-Konto des DFB-Teams am Donnerstagmorgen.