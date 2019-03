Herausforderer ter Stegen: Manuel Neuer muss sich gegen Holland beweisen

Amsterdam Ein verdientes Bayern-Trio hat der Bundestrainer der Verjüngung geopfert. An seiner Nummer 1 mag Joachim Löw (noch) nicht rütteln. Doch das Torwartduell Neuer kontra ter Stegen wird schärfer.

Keine Frage: Neuer steht am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) im Fokus, vor allem, weil er seinen Status als Nummer 1 bei Joachim Löw gegen den zunehmend ungeduldiger werdenden und fordernden Marc-André ter Stegen behaupten muss. Der Kronprinz rüttelt an Neuers Thron. Der Torwart des FC Bayern bräuchte mal wieder ein herausragendes Länderspiel.

Neuer wird am kommenden Mittwoch 33, ter Stegen Ende April 27. Dem Schlussmann des FC Barcelona, dem Löw „mittlerweile Welklasseniveau“ bescheinigt, läuft langsam die Zeit davon. Geht Neuer - wie von Löw vorgesehen - bei der EM 2020 noch einmal als erster Torwart ins Turnier, müsste ter Stegen bis zur WM 2022 in Katar warten.

Nach dem Serbien-Spiel drängte ter Stegen erneut. „Ich hoffe, dass ich in wichtigen Spielen das Vertrauen von ihm bekomme“, sagte er in Richtung Löw. Der Bundestrainer vertröstete ter Stegen jedoch in Wolfsburg. „Marc wird im Laufe des Jahres in einigen Spielen auf seine Einsätze kommen.“ In Amsterdam darf wieder Neuer ran. „Davon kann man ausgehen“, sagte Löw, der den „Konkurrenzkampf“ aber auch im Tor haben möchte: „Manuel Neuer muss seine Leistung zeigen.“