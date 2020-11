Wachsende Kritik : DFB rechtfertigt Länderspiele in Pandemie-Zeiten

DFB rechtfertigt Länderspiele in Pandemie-Zeiten

Der DFB bezog am Dienstag Stellung zu den Länderspielen und verwies auf bindende Verträge. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt/Main Trotz hoher Infektionszahlen fliegen die Fußball-Nationalteams durch ganz Europa, um Länderspiele auszutragen. Die Kritik an der Uefa wächst. Spurs-Trainer José Mourinho versucht es mit Sarkasmus. Nun bezog der DFB Stellung.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Austragung von Länderspielen mitten in der Coronavirus-Pandemie gerechtfertigt. Für den Verband seien die abgeschlossenen Verträge bindend, „sofern die behördlichen Verfügungslagen dies erlauben“, teilte der DFB am Dienstag - wenige Stunden vor dem abschließenden Nations-League-Gruppenspiel in Spanien - mit.