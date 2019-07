Der DFB nach U21-EM und Frauen-WM : Auch verpasste Titel haben ihren Wert

Düsseldorf Ist nach dem EM-Finale der U21-Auswahl wieder alles gut im Nachwuchsbereich? Was bedeutet das frühe WM-Aus und das Verpassen von Olympia für den Frauenfußball? Für den deutschen Fußball gilt es, die richtigen Schlüsse aus zwei Turnieren zu ziehen.

Die Blicke der deutschen U21-Nationalspieler wirkten leer. Oder sie gingen hinüber zu den Spaniern, die auf dem Rasen von Udine ein paar Meter weiter ihren Titelgewinn ausgelassen feierten. Einen Schritt vor dem großen Ziel wurde Stefan Kuntz’ Team ausgebremst. Tags zuvor waren 1150 Kilometer Luftlinie entfernt in Rennes auch die deutschen Frauen rüde aus ihrem Traum vom WM-Titel erwacht. Allerdings schon im Viertelfinale, womit auch der Plan mit Olympia 2020 zerplatzte. Enttäuschung also, wohin man guckt. Doch die beiden verpassten Titel haben ihren Wert. Einen nicht zu unterschätzenden. Denn sie halten den Reformprozess im Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Leben. Wo Bilder von siegestrunkenen DFB-Teams dazu getaugt hätten, die Kritik an Fördersystemen und Nachwuchsausbildung zu übertünchen, hält ein titelloses Wochenende den Finger in der Wunde.

Denn es ist eben nicht wieder alles gut in der deutschen Talentförderung. Diese Erkenntnis war vor der U21-EM durchgedrungen, und sie muss es auch weiterhin. So fordert Meikel Schönweitz, Cheftrainer aller deutschen Juniorenteams, im „Kicker“: „Wir müssen das ganze System mal wieder hinterfragen.“ Mit System meint Schönweitz die Nachwuchsförderung unterhalb der U21. Diese Spielergenerationen machten Sorgen, weil das Konzept darauf ausgelegt sei, viele variable Spieler zu formen, statt Top-Talente in deren individueller Extraklasse zu entwickeln. Da hilft es natürlich, wenn eine prominente Stimme wie Bundestrainer Joachim Löw diese Kritik teilt. „Die jüngeren Jahrgänge haben zuletzt nicht so viel gewonnen und auch nicht so gespielt, wie man es sich vielleicht wünscht“, sagte er.

Dass Löw mit U21-Protagonisten wie Luca Waldschmidt, Florian Neuhaus oder Lukas Klostermann den in der A-Nationalelf eingeleiteten Umbruch weiter ohne Qualitätsverlust vorantreiben kann, darf ja positiv stimmen. Aber die Qualität der kommenden U21-Teams muss den DFB umtreiben. Der Verband weiß schließlich am Besten, dass sich Strukturveränderungen auf lange Sicht auszahlen. So waren Erfolge wie der WM-Titel 2014 ein Ergebnis der Initiativen, die nach dem Tiefpunkt des blamablen EM-Aus im Jahr 2000 angestoßen wurden.

Neue Anstöße braucht auch der Frauenfußball. Vor allem finanzieller Natur. Denn die WM in Frankreich hat gezeigt, dass es weiterhin junge Talente gibt, die eine Nationalmannschaft in Zukunft voranbringen können. Aber es gibt eben auch Länder, deren Teams taktisch, technisch von der Qualität ihrer Einzelspieler vorbeigezogen sind. Frankreich, England, Japan oder auch die Niederlande sind zu nennen. Die USA haben ihre Ausnahmestellung eher verfestigt. Der internationale Frauenfußball ist im Umbruch, ist dank Sponsoren im Vorwärtsgang, und Deutschland muss sich anstrengen, da wieder an die Spitze des Feldes zu kommen.

Fast schon bitterer als das Verpassen eines WM-Halbfinales ist da das Verpassen der kommenden Olympischen Spiele. Denn für den Frauenfußball sind die Spiele seit jeher eine der wichtigsten Bühnen. Mit einer ganz anderen Bedeutung als für die Männer. „Die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball während des Olympischen Turniers im nächsten Jahr in Tokio hätte dem deutschen Frauenfußball schon sehr gutgetan“, sagt dann auch Ralf Kellermann, der als Trainer den VfL Wolfsburg seit 2012 zu drei Meisterschaften, vier Pokalsiegen und zwei Champions-League-Erfolgen geführt hatte.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besitzt Auftrag und Vertrauen des DFB, die Entwicklung der Nationalmannschaft voranzutreiben. Es muss aber auch eine Entwicklung der Nationalmannschaft von 2030 sein. Dass bei den A-Teams am Ende an vielen Stellen das geerntet wird, was fähige Jugendtrainer auf dem Weg dorthin bei den Talenten gesät haben, gilt für den Frauen-, wie für den Männerbereich. Es geht darum, individuelles Können stärker zu fördern, nicht die individuelle Qualität einem Konzept unterzuordnen. Es braucht in der Spitze Straßenfußballerinnen – auch ohne Straßenfußball.

Und in einem zweiten Schritt beruht die Qualität der Nationalspielerinnen auch auf der Qualität der Bundesliga. „Natürlich sollte man sich immer hinterfragen, ob und an welcher Stellschraube man noch etwas verändern kann“, hatte Voss-Tecklenburg schon vor der WM im Interview mit unserer Redaktion angemahnt. Die Erfahrung zeigt: Stellschrauben lassen sich oft einfacher drehen, wenn kein Titelgewinn im Gewinde hakt.

