Dämpfer für Kuntz Spanien verliert erstmals unter neuem Trainer

Die Schweiz holte auch dank der Tore von zwei Bundesliga-Profis den zweiten Sieg in der Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland. Ruben Vargas (39.) vom FC Augsburg und Silvan Widmer (52.) vom FSV Mainz 05 trafen in Genf beim 3:0 (1:0) gegen Israel. Den weiteren Treffer erzielte Zeki Amdouni (48.). Die Schweizer sind Tabellenführer ihrer Gruppe.