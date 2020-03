Corona-Krise : Deutsche Fußball-Nationalmannschaft spendet 2,5 Millionen Euro

View this post on Instagram

Die Situation ist ernst und außergewöhnlich, die Gesundheit in diesen Tagen steht über allem. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, den Kampf gegen das Virus und die Folgen anzugehen. Das Engagement in der Bevölkerung ist bemerkenswert, es ist großartig! Nie war Solidarität untereinander wichtiger als heute, im Kleinen wie im Großen. Wir als @DFBteam wollen unseren Teil dazu beitragen, das gegenseitige Helfen unterstützen und fördern - deshalb haben wir uns entschieden, 2.5 Mio. Euro für den guten Zweck zu spenden. Jede Tat, jede Geste zählt. Auf Plattformen wie @wirhelfen.eu bieten Menschen in ganz Deutschland unter anderem ihre Hilfe an. Wir sind gemeinsam als Gesellschaft mehr gefordert denn je. Wichtig ist, auf Menschen zu hören, auf die es in dieser Zeit besonders ankommt, die die Expertise haben und uns Richtlinien an die Hand geben, um das Virus bestmöglich einzudämmen. Tiefe Dankbarkeit für alle Menschen im medizinischen Bereich, die sich für uns aufopfern, für alle, die unsere Versorgung sicherstellen! Bleibt alle gesund und passt auf euch auf.