Training abgesagt : Corona-Fall im DFB-Team – fünf Spieler in Quarantäne

Update Wolfsburg Das Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde für den Dienstag abgesagt. Es hat einen positiven Corona-Befund innerhalb der Mannschaft gegeben.

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagvormittag mit. Demnach sei der positive Corona-Test nach einer Testreihe am Montagabend nach der Anreise der Spieler in Wolfsburg aufgetreten. „Der positiv auf Covid-19 getestete Nationalspieler, der vollständig geimpft und aktuell symptomfrei ist, wurde umgehend isoliert“, teilte der DFB mit.